Колишній футболіст збірної України жорстко пройшовся по Усику

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко в чергове висловив думку про Олександра Усика. Левченко, який є президентом Профспілки футболістів Нідерландів, обурений недавніми заявами українського боксера.

У прямому ефірі на інстаграм-сторінці видання Tribuna.com Левченко поділився думкою про висловлювання Олександра Усика.

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Євген, який живе у Нідерландах, заявив, що там також є такі люди. Втім, для Левченка залишаються дивними заяви Олександра.

"У Нідерландах такі люди теж є. Я навіть не знаю, як це назвати. Іноді замислюєшся, чому такі висловлювання робляться такими дорослими людьми. Людьми, які мають величезний вплив на нашу громадськість.

Для мене висловлювання Усика були абсолютно незрозумілі. Можливо, його на це провокували. Але в будь-якому випадку я з цими висловлюваннями не згоден: ні по коронавірус, ні по Криму, ні з інших питань", – заявив Левченко.

Левченко переконаний, що Усик має право на свою точку зору. Але колишній футболіст вважає висловлювання боксера неправомірними. "Я вважаю, що ні. Для мене це дуже дивно", – сказав Левченко.

"Коли люди говорять, не думаючи, це викликає гнів. Коронавірус – це хвора тема. Двоє моїх близьких друзів лежали в реанімації. Коли він все це просто відмітає і каже їсти часник, ходити причащатися, цілувати ікони і все буде нормально – це дуже нерозумно", – резюмував Левченко.

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Які заяви робив Усик в останні тижні

Непереможний український боксер раніше закликав всіх ходити до храмів попри пандемію коронавірусу.

Нещодавно в інтерв'ю Дмитру Гордону боксер пояснив свою позицію. Він заявив, що був розлючений, що в Україні можуть заборонити ходити у храми.

Окрім того, боксер жартома радив пити воду з під крана, адже там є хлорка, яка "вбиває" вірус.

На Великдень боксер несподівано змінив думку та закликав людей залишитися вдома.

Олександр визнає проблему коронавірусу, але закликає людей не панікувати та менше дивитися телебачення.

Також боксер дав інтерв'ю колишній депутатці "Партії регіонів" Олені Бондаренко, де висловився про Крим та декомунізацію в Україні.

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