Колишній гравець "Динамо" несподівано може очолити клуб УПЛ

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Горан Сабліч може очолити "Олімпік"
Горан Сабліч може очолити "Олімпік" / ФК "Шериф"

Колишній гравець київського "Динамо" Горан Сабліч може стати наставником донецького "Олімпіка".

Про це повідомив колишній прес-аташе донецького клубу Олег Барков.

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Новим тренером "Олімпіка" з високою ймовірністю стане екс-гравець київського "Динамо" Горан Сабліч. Хороший вибір Владислава Гельзіна, якщо в результаті домовляться.

Бачив взимку в Туреччині його "Шериф", і мені ця команда була дуже симпатична. Кращий і досвідченіший за Сезара в рази, набагато краще знає українські реалії і не є людиною Селюка. Ще й дебютувати може в грі з не чужим для Горана клубом,
– написав Барков на своїй сторінці у Facebook.

До слова, у 5-му турі УПЛ "Олімпік" зіграє з "Динамо" Олексія Михайличенка. Таким чином в цьому матчі може відбутися відразу два тренерських дебюти.

Раніше сам президент "Олімпіка" Владислав Гельзін анонсував підписання контракту з досвідченим європейським фахівцем, який буде покликаний підняти донецький колектив з дна турнірної таблиці.

Спорт 24 писав, що 19 серпня "Олімпік" звільнив з поста головного тренера Жуліо Сезара. Наразі клуб тренує Ігор Климовський.

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Теги: Спорт Футбол ФК Олімпік Новини Спорту Динамо
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