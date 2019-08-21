Колишній гравець "Динамо" несподівано може очолити клуб УПЛ

Колишній гравець київського "Динамо" Горан Сабліч може стати наставником донецького "Олімпіка".

Про це повідомив колишній прес-аташе донецького клубу Олег Барков.

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Новим тренером "Олімпіка" з високою ймовірністю стане екс-гравець київського "Динамо" Горан Сабліч. Хороший вибір Владислава Гельзіна, якщо в результаті домовляться.



Бачив взимку в Туреччині його "Шериф", і мені ця команда була дуже симпатична. Кращий і досвідченіший за Сезара в рази, набагато краще знає українські реалії і не є людиною Селюка. Ще й дебютувати може в грі з не чужим для Горана клубом,

– написав Барков на своїй сторінці у Facebook.

До слова, у 5-му турі УПЛ "Олімпік" зіграє з "Динамо" Олексія Михайличенка. Таким чином в цьому матчі може відбутися відразу два тренерських дебюти.

Раніше сам президент "Олімпіка" Владислав Гельзін анонсував підписання контракту з досвідченим європейським фахівцем, який буде покликаний підняти донецький колектив з дна турнірної таблиці.

Спорт 24 писав, що 19 серпня "Олімпік" звільнив з поста головного тренера Жуліо Сезара . Наразі клуб тренує Ігор Климовський.