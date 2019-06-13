Колишній гравець "Динамо" подав на київський клуб до суду Лозанни

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Джермейн Ленс
Джермейн Ленс / ФК "Динамо"

У Спортивному арбітражному суді (CAS) міста Лозанни (Швейцарія) пройде слухання справи колишнього гравця "Динамо" Джермейна Ленса проти київського клубу.

CAS розгляне фінансові претензії голландського півзахисника до київського клубу. Про це повідомляє офіційний сайт Спортивно-арбітражного суду.

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Орієнтовно заборгованість "Динамо" перед Ленсом становить 250 тисяч євро, також кияни повинні гравцеві 50 тисяч євро невиплаченої премії.

Ще в січні 2019 року ФІФА прийняла рішення проти "Динамо" за підсумками розгляду скарги Ленса щодо виплати заборгованості по зарплаті і скасування накладених клубом на футболіста штрафів.

Федерація погодилася з вимогами 31-річного голландця, а також виявила порушення юридичної процедури накладення штрафних санкцій клубом на футболіста і визнала санкцію в розмірі 100 тисяч євро занадто завищеною.

Джермейн Ленс виступав у складі "Динамо" з 2013-го по 2015 роки і виграв чемпіонат та Кубок України, а також дійшов до 1/4 фіналу Ліги Європи.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
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