Колишній гравець "Шахтаря" Дуглас Коста потрапив у жахливу аварію: фото з місця події

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Екс-гравець Шахтаря Дуглас Коста потрапив в аварію
Дуглас Коста

Колишній півзахисник донецького "Шахтаря", а тепер гравець туринського "Ювентуса" Дуглас Коста вранці понеділка, 4 лютого, потрапив у аварію. На щастя, футболіст не постраждав.

При цьому сам автомобіль, у якому перебував Дуглас Коста, зазнав чималих ушкоджень. Щодо футболіста, то він перебуває у шоковому стані. Однак обійшлося без травм. Відтак відмовився від госпіталізації.

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Щодо другого учасника аварії, то йому пощастило значно менше. 47-літній водій Fiat Punto був госпіталізований та потребує лікування.

 

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Теги: Футбол Спорт Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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