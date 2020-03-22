Колишній гравець збірної Нігерії Іфеані Джордж загинув в автокатастрофі: фото моторошної ДТП
Колишній нападник збірної Нігерії Іфеані Джордж загинув в автокатастрофі. Його автомобіль влетів у вантажівку. Разом з ним загинуло ще двоє осіб.
Аварія сталася на трасі між містами Агбор та Бенін. Гравець на власному автомобілі направлявся з міста Енугу, де виступав за місцеву команду "Рейнджерс", в Лагос. На одній з ділянок траси автомобіль влетів у вантажівку, яка була попереду.
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В автомобілі разом з Іфеані Джорджем було ще двоє пасажирів. Один з них – також футболіст "Енугу Рейнджерс" Еммануель Огбу.
Фото з місця катастрофи, в якій загинув Іфеані Джорджі (фото: twitter.com/akstrending)
Футболісти їхали до власних домівок через паузу в чемпіонаті, викликану спалахом коронавірусу у всьому світі.
- Іфеані Джорджу було 26 років.
- У 2017 році він провів два матчі за збірну Нігерії.
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