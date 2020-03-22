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Колишній гравець збірної Нігерії Іфеані Джордж загинув в автокатастрофі: фото моторошної ДТП

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Загинув Іфеані Джордж / twitter.com/TheStarBreaking

Колишній нападник збірної Нігерії Іфеані Джордж загинув в автокатастрофі. Його автомобіль влетів у вантажівку. Разом з ним загинуло ще двоє осіб.

Аварія сталася на трасі між містами Агбор та Бенін. Гравець на власному автомобілі направлявся з міста Енугу, де виступав за місцеву команду "Рейнджерс", в Лагос. На одній з ділянок траси автомобіль влетів у вантажівку, яка була попереду. 

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В автомобілі разом з Іфеані Джорджем було ще двоє пасажирів. Один з них –  також футболіст "Енугу Рейнджерс" Еммануель Огбу.

Фото з місця катастрофи, в якій загинув Іфеані Джорджі (фото: twitter.com/akstrending)

Футболісти їхали до власних домівок через паузу в чемпіонаті, викликану спалахом коронавірусу у всьому світі.

  • Іфеані Джорджу було 26 років.
  • У 2017 році він провів два матчі за збірну Нігерії.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Аварії та ДТП Втрати Спорт Футбол
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