Колишній гравець збірної України перебрався до російського чемпіонату

Баскетболіст Джером Рендл перейшов у російський клуб "Локомотив-Кубань". Угода з колишнім гравцем збірної України розрахована до кінця сезону.

Джером Рендл (175 см, 79 кг) повинен замінити у російському клубі Тревора Лейсі та розширити ротацію команди у чемпіонаті. При цьому що до Росії Джером Рендл потрапив вперше.

Читайте також: Гармашу й не снилось: баскетболіст НБА влучив у кошик з 20 метрів: відео

Попереднім клубом баскетболіста був австралійський "Сідней Кінгс" (Sydney Kings). Його статистика в NBL (національний чемпіонат Австралії та Нової Зеландії) в сезоні-2018/19 за 29 матчів – по 33 хвилини за гру він набирає 17,9 очка, 4,1 передачі, 2,5 підбору і 0,6 перехоплення.

Джером Рендл виступав за збірну України під час ЄвроБаскет-2015. Там він зіграв у п’яти матчах. В Україні баскетболіст виступав за "Азовмаш".