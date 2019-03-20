Колишній гравець збірної України перебрався до російського чемпіонату

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Джером Рендл
Джером Рендл

Баскетболіст Джером Рендл перейшов у російський клуб "Локомотив-Кубань". Угода з колишнім гравцем збірної України розрахована до кінця сезону.

Джером Рендл (175 см, 79 кг) повинен замінити у російському клубі Тревора Лейсі та розширити ротацію команди у чемпіонаті. При цьому що до Росії Джером Рендл потрапив вперше. 

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Попереднім клубом баскетболіста був австралійський "Сідней Кінгс" (Sydney Kings). Його статистика в NBL (національний чемпіонат Австралії та Нової Зеландії) в сезоні-2018/19 за 29 матчів – по 33 хвилини за гру він набирає 17,9 очка, 4,1 передачі, 2,5 підбору і 0,6 перехоплення.

Джером Рендл виступав за збірну України під час ЄвроБаскет-2015. Там він зіграв у п’яти матчах. В Україні баскетболіст виступав за "Азовмаш".

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Теги: Спорт Баскетбол Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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