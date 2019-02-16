Колишній клуб УПЛ знявся з Першої ліги і може припинити своє існування
Футбольний клуб "Зірка" з Кропивницького в офіційній заяві оголосила про зняття команди з Першої ліги України.
ФК "Зірка" вже розірвав стосунки із тренерським штабом, а гравці отримали статуси вільних агентів. Клуб не буде продовжувати виступи у другій частині сезону і не вийде із зимової відпустки, пише офіційний сайт "Зірки".
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У той же час клуб продовжить виступи на юнацькому рівні. Вихованці академії "Зірки" продовжать виступи у Вищій лізі чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги України.
Ще минулого сезону "Зірка" виступала в українській Прем'єр-лізі, але покинула вищий дивізіон і першу половину цього сезону провела в Першій лізі.
Нині команда займає останню, 15 сходинку в турнірній таблиці другого за силою дивізіону України, маючи в своєму активі лише одну перемогу при 15 поразках і одній нічиїй.
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