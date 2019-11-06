Колишній лідер "Динамо" відкрив незвичайний бізнес

Колишній захисник "Динамо" Домагой Віда, який виступає за турецький "Бешикташ", відкрив власну ферму з розведення чорних свиней.

Шість років тому друзі Віди Дмитро Симонович, Лука Мандич і Іван Плехінгер приїхали до Києва і запропонували футболістові цю ідею, повідомляє 24sata.hr.

Читайте також: "Динамо" вирушило в Данію на важливий матч Ліги Європи: хто полетів

Гравець і його друзі зареєстрували компанію "Sin ravnice d.o.o.", а Дмитро Симонович був призначений директором підприємства.

Але це не єдина компанія, до якої має відношення Віда. Він є одним з 64 активних власників та членом компанії "Marinada d.o.o.", яка базується в місті Слатіна і займається переробкою та консервуванням фруктів і овочів. У них майже 400 співробітників, а в минулому році оборот склав понад 359 мільйонів хорватських кун (близько 1,335 мільярда гривень).

До слова, наразі Віда виступає за "Бешикташ", де заробляє близько 2,5 мільйонів євро на рік.