Колишній лідер "Динамо" відкрив незвичайний бізнес

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Домагой Віда
Домагой Віда / PIXSELL

Колишній захисник "Динамо" Домагой Віда, який виступає за турецький "Бешикташ", відкрив власну ферму з розведення чорних свиней.

Шість років тому друзі Віди Дмитро Симонович, Лука Мандич і Іван Плехінгер приїхали до Києва і запропонували футболістові цю ідею, повідомляє 24sata.hr.

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Гравець і його друзі зареєстрували компанію "Sin ravnice d.o.o.", а Дмитро Симонович був призначений директором підприємства.

Але це не єдина компанія, до якої має відношення Віда. Він є одним з 64 активних власників та членом компанії "Marinada d.o.o.", яка базується в місті Слатіна і займається переробкою та консервуванням фруктів і овочів. У них майже 400 співробітників, а в минулому році оборот склав понад 359 мільйонів хорватських кун (близько 1,335 мільярда гривень).

До слова, наразі Віда виступає за "Бешикташ", де заробляє близько 2,5 мільйонів євро на рік.

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Футбол Спорт Динамо Бізнес
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