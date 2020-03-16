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Колишній лідер "Карпат" може стати одноклубником Роналду за кругленьку суму

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Хорхе Карраскаль / bcacf.com

Півзахисник "Рівер Плейта" Хорхе Карраскаль потрапив в сферу інтересів "Ювентуса". Також у підписанні 21-річного колумбійця зацікавлений "Аякс".

Трансферна вартість колумбійця оцінюється в 20 мільйонів євро, повідомляє calciomercato.com.

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Угода півзахисника з "Рівер Плейтом" закінчується в червні 2022 року.

  • Карраскаль з 2017-го по 2019 роки виступав за "Карпати". Взимку минулого року півзахисник на правах оренди перебрався в "Рівер Плейт". У січні нинішнього року аргентинський гранд викупив гравця за 2,5 мільйона євро.
  • У поточному сезоні Карраскаль провів десять матчів за "Рівер Плейт" у всіх турнірах, відзначившись трьома голами і однією результативною передачею.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Карпати Ювентус
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