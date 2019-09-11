Колишній лідер "Шахтаря" оформив перший хет-трик у чемпіонаті Бразилії: відео

Колишній нападник донецького "Шахтаря" Луїс Адріано став головним героєм матчу між "Палмейрасом" і "Флуміненсе", що завершився перемогою господарів – 3:0.

Луїс Адріано оформив хет-трик. Для 32-річного бразильця це перші голи в чемпіонаті Бразилії у кар'єрі, адже він в 20 років покинув батьківщину.

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"Палмейрас" веде боротьбу за чемпіонський титул, тому в матчі проти "Флуміненсе" команді потрібна була тільки перемога. Господарі поля кинулися атакувати і на 9 хвилині відкрили рахунок. Після удару гравця "Палмейраса" м'яч потрапив в штангу і вилетів точно на Луїса Адріано, який зумів переправити його в сітку.

Ще два м'ячі Адріано забив у другому таймі. Обидва рази він замикав простріли з флангу. На 58-й хвилині партнер віддав пас низом і Луїс Адріано з вигідної позиції не схибив.

Хет-трик був оформлений на 63-й хвилині. Навіс з флангу завершився точним ударом головою – 3:0.

До слова, Луїс Адріано є найкращим бомбардиром в історії "Шахтаря". Він виступав за "Шахтар" протягом восьми сезонів (2007-2015). На його рахунку 265 матчів за "гірників", 130 голів і 41 результативна передача.