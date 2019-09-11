Колишній лідер "Шахтаря" оформив перший хет-трик у чемпіонаті Бразилії: відео

927 Читать новость на русском
Луїс Адріано
Луїс Адріано / ФК "Палмейрас"

Колишній нападник донецького "Шахтаря" Луїс Адріано став головним героєм матчу між "Палмейрасом" і "Флуміненсе", що завершився перемогою господарів – 3:0.

Луїс Адріано оформив хет-трик. Для 32-річного бразильця це перші голи в чемпіонаті Бразилії у кар'єрі, адже він в 20 років покинув батьківщину.

Читайте також: Найкращий бомбардир в історії "Шахтаря" покинув російський клуб, щоб повернутися на батьківщину

"Палмейрас" веде боротьбу за чемпіонський титул, тому в матчі проти "Флуміненсе" команді потрібна була тільки перемога. Господарі поля кинулися атакувати і на 9 хвилині відкрили рахунок. Після удару гравця "Палмейраса" м'яч потрапив в штангу і вилетів точно на Луїса Адріано, який зумів переправити його в сітку.

Ще два м'ячі Адріано забив у другому таймі. Обидва рази він замикав простріли з флангу. На 58-й хвилині партнер віддав пас низом і Луїс Адріано з вигідної позиції не схибив.

Хет-трик був оформлений на 63-й хвилині. Навіс з флангу завершився точним ударом головою – 3:0.

До слова, Луїс Адріано є найкращим бомбардиром в історії "Шахтаря". Він виступав за "Шахтар" протягом восьми сезонів (2007-2015). На його рахунку 265 матчів за "гірників", 130 голів і 41 результативна передача.

blog_ava
У Росії істерика через заяву Сенцова: слова кремлівських політиків вражають цинізмом
сьогодні
12153
Теги: Спорт Футбол Шахтар Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Збірна України зіграла внічию проти Нігерії: які проблеми української команди показав цей матч
сьогодні 10:35 Збірна України зіграла внічию проти Нігерії: які проблеми української команди показав цей матч
Ігор Саджениця 759
Роналду оформив покер у ворота збірної Литви та наблизився до світового рекорду: відео
сьогодні 08:35 Роналду оформив покер у ворота збірної Литви та наблизився до світового рекорду: відео
1836
Євро-2020: результати матчів та відео голів 10 вересня
сьогодні 07:34 Євро-2020: результати матчів та відео голів 10 вересня
1141
Хабіб Нурмагомедов переміг Дастіна Пор’є та захистив чемпіонський пояс UFC: відео
7 вересня 23:54 Хабіб Нурмагомедов переміг Дастіна Пор’є та захистив чемпіонський пояс UFC: відео
3490
Україна – Нігерія: відеоогляд товариського матчу
10 вересня 23:15 Україна – Нігерія: відеоогляд товариського матчу
3121
Новини
Більше новин
Залиште відгук