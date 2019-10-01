Колишній нападник "Зорі" забив два курйозні голи у ворота "Реалу" у Лізі чемпіонів: відео

Мадридський "Реал" у рамках групового етапу Ліги чемпіонів грає проти "Брюгге". Бельгійський клуб вийшов вперед вже на 9-й хвилині зустрічі в Мадриді. А у першому таймі "Реал" пропустив і другий гол.

Голом відзначився Еммануель Денніс. Нападник отримав пас у штрафний майданчик, але невдало його зупинив. Та саме це дозволило йому забити, коли м'яч від його лівої ноги таки залетів за лінію воріт.

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Відео голу Денніса у ворота "Реалу"

А на 40-й хвилині Денніс оформив дубль. Після грубої помилки суперника, він дістався до м'яча на лінії штрафного майданчика та вгатив його в сітку. Рахунок став 0:2.

Відео другого голу Денніса

Нагадаємо, Денніс виступав за луганську "Зорю" у сезоні 2016/17. Після цього перейшов до "Брюгге". У складі бельгійського клубу він вибив "Динамо" з кваліфікації Ліги чемпіонів цього сезону.