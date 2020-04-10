Колишній наставник збірної України з біатлону очолив команду Росії
Колишній наставник збірної України Володимир Королькевич більшістю голосів запропонований на пост старшого тренера жіночої збірної Росії з біатлону.
Про це було оголошено на засіданні правління Спілки біатлоністів Росії (СБР), яке пройшло 7 квітня. Останнім часом 67-річний фахівець працював з білоруськими біатлоністами.
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Українських біатлоністок Королькевич очолював в сезоні 2012/13 і привів Олену Підгрушну до особистого золота і срібла чемпіонату світу. Українки також стали при ньому віцечемпіонками світу в естафеті, а Віта і Валя Семеренко завоювали по особистій бронзі.
Також варто зазначити, що Королькевич працював з жіночою збірною Росії з біатлону з 2013-го по 2015 роки, але був змушений покинути пост після допінгового скандалу з Катериною Юр'євою та Іриною Старих.
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