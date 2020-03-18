Колишній президент "Реалу" перебуває в реанімації через коронавірус

Колишній президент мадридського "Реалу" Лоренцо Санс потрапив в реанімацію. У 76-літнього чоловіка виявили коронавірус.

Лоренцо Санс потрапив у реанімацію після того, як в нього декілька днів була лихоманка, пише Marca. Вже в лікарні йому зробили тест на коронавірус, який дав позитивний результат.

При цьому в Санса проблеми з дихальними шляхами. А зважаючи на його вік (йому 76 років), то він потрапив у зону ризику інфікованих Covid-19.

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Тож Лоренцо Санса відправили у відділенні інтенсивної терапії, де він перебуває під постійним наглядом.

Лоренцо Санс був президентом мадридського "Реалу" з 1995 по 2000 роки.

За час його правління "Реал" двічі вигравав Лігу чемпіонів – у 1998 році в матчі проти "Ювентуса" та у 2000 році в фіналі проти "Валенсії".

У 2000 році він програв вибори Флорентіно Пересу, який зараз керує клубом.

Коронавірус в Іспанії

Станом на 18 березня в Іспанії зафіксовано 13716 випадків зараження коронавірусом, з них – 558 людей померло, 1081 – одужали.

Задля уповільнення поширення епідемії коронавірусу Іспанія оголосила карантин на території усієї країни з 8 ранку 15 березня.

Жителям можна виходити з дому лише для того, щоб придбати їжу, ліки, їздити на роботу, відвідувати лікарні та банки, а також здійснювати поїздки, пов'язані з доглядом за дітьми та літніми людьми.

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