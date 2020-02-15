Колишній суперник Ломаченка ледь не виніс противника з рингу у четвертому раунді – відео
Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Хорхе Лінарес (47-5, 29 КО) завдав мексиканцю Карлосу Моралесу (19-5-4, 8 КО) першої в кар'єрі дострокової поразки.
Бій пройшов у ніч на 15 лютого в рамках спів-головної події вечора боксу від промоутерської компанії Golden Boy Promotions на арені Honda Center в Анахаймі.
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У першому раунді у венесуельця з'явилося розсічення на обличчі через зіткнення головами. А ось у 4-му раунді після потужних ударів мексиканець ледь не вилетів за межі рингу, і суддя зупинив бій. У власному куті Моралес почав питати тренерів, як він опинився на канвасі.
Відео нокауту Моралеса
Лінарес відомий українським уболівальникам за боєм з Василем Ломаченком. У травні 2018 року українець знищив суперника в 10-му раунді.
Хорхе Лінарес – Карлос Моралес відеоогляд бою
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