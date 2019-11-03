Колишній суперник Ломаченка здобув важку перемогу в прощальному поєдинку: відео

Ексчемпіон світу з боксу Ентоні Кролла в своєму останньому бою в кар'єрі зумів перемогти іспанця Франка Уркіага рішенням суддів.

У дуелі, яка тривала всі 12 раундів, британець здобув перемогу завдяки рішенню суддів – 95:95, 98:92, 97:93.

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З першого по останній раунд боксери тримали високий темп. Гість з Іспанії постійно ініціював розмін ударами, і британцеві доводилося приймати рубку, хоч він і намагався діяти економно.

Уркіага брав раунди за рахунок своєї активності, він викидав велику кількість ударів по поверхах. Іспанець наносив багатоударні комбінації, а Кролла зосередився на контратакуючих діях. Іспанський боксер перебоксувавсвого суперника і виявив величезне бажання перемогти, не зменшуючи темп до закінчення поєдинку. Однак судді були іншої думки, віддавши перемогу Ентоні Кроллі.

The last win... @ant_crolla ends his career with a win. A true legend of the sport, enjoy retirement Ant pic.twitter.com/mSzAxaO7xX — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 2 ноября 2019 г.

Раніше 32-річний Кролла оголосив про завершення кар'єри і повідомив, що цей поєдинок стане останнім для нього на професійному рингу.

Нагадаємо, до цього в квітні 2019 року Кролла програв нокаутом в четвертому раунді Василю Ломаченку. Українець тоді захистив титули чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA.

Ентоні Кролла – Франк Уркіага відеоогляд бою