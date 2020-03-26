Колишній суперник Володимира Кличка бореться за життя, у нього виявили коронавірус

52-річний американський ексбоксер суперважкого дивізіону Деррік Джефферсон заразився коронавірусом і був негайно госпіталізований.

Про це повідомив The Ring його син.

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На даний момент Деррік знаходиться в критичному стані на апараті штучної вентиляції легенів.

Як відомо, у березні 2001 року Джефферсон отримав право оскаржити чемпіонський титул в суперважкій вазі в бою проти українця Володимира Кличка. Однак скласти конкуренцію чемпіону американець не зміг, програвши нокаутом у 2-му раунді.

Після цього шансів стати чемпіоном світу до завершення кар'єри в 2005-му в американця більше не було.

Всього на професійному рингу Джефферсон провів 33 поєдинки. На його рахунку 28 перемог, 4 поразки і 1 нічия.

Володимир Кличко – Деррік Джефферсон відео бою

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