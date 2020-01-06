Колишній тренер "Динамо" Дем'яненко очолив словацьку "Нітру"

Український тренер Анатолій Дем'яненко очолив словацьку "Нітру". Це перший клуб тренера після шестирічної перерви.

Про підписання угоди з Дем'яненком клуб повідомив на своїй сторінці у facebook. Офіційний сайт "Нітри" тимчасово недоступний. Відтак деталі контракту поки залишаються невідомі.

До слова: "Динамо" віддало Дениса Гармаша в оренду в турецький "Різеспор"

Нагадаємо, Анатолій Дем'яненко відомий в Україні за роботою в київському "Динамо". Столичний клуб він очолював з 2005 до 2007 року, вигравши з командою чемпіонат, та двічі Кубок та Суперкубок України. Останнім же його клубом була луцька "Волинь", яку він тренував з 2012 до 2013 року.

Також в кар'єрі Дем'яненка були азербайджанський "Нефтчі" та "Насаф" з Узбекистану. Саме з останнім у 2011 році він став переможцем Кубка АФК – другого за статусом клубного турніру Азії.

Щодо "Нітри", то клуб займає передостаннє місце в чемпіонаті Словаччини.