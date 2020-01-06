24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Колишній тренер "Динамо" Дем'яненко очолив словацьку "Нітру"

10 Читать новость на русском
Анатолій Дем'яненко / Кадр з відео

Український тренер Анатолій Дем'яненко очолив словацьку "Нітру". Це перший клуб тренера після шестирічної перерви.

Про підписання угоди з Дем'яненком клуб повідомив на своїй сторінці у facebook. Офіційний сайт "Нітри" тимчасово недоступний. Відтак деталі контракту поки залишаються невідомі.

До слова: "Динамо" віддало Дениса Гармаша в оренду в турецький "Різеспор"

Нагадаємо, Анатолій Дем'яненко відомий в Україні за роботою в київському "Динамо". Столичний клуб він очолював з 2005 до 2007 року, вигравши з командою чемпіонат, та двічі Кубок та Суперкубок України. Останнім же його клубом була луцька "Волинь", яку він тренував з 2012 до 2013 року.

Також в кар'єрі Дем'яненка були азербайджанський "Нефтчі" та "Насаф" з Узбекистану. Саме з останнім у 2011 році він став переможцем Кубка АФК – другого за статусом клубного турніру Азії.

Щодо "Нітри", то клуб займає передостаннє місце в чемпіонаті Словаччини.

Жорстоке вбивство дівчат у новорічну ніч у Києві: в Одесі затримали підозрюваних
сьогодні
5183
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
5 січня 23:15 Росія епічно програла Канаді у фіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею – відео
Ігор Саджениця 4425
4 січня 12:38 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 2300
5 січня 18:07 "Барселона" хоче купити півзахисника "Динамо", який забивав "Шахтарю" в Лізі чемпіонів
Юрій Семенюк 2021
2 січня 17:40 Календар головних футбольних подій в Україні у 2020 році
Ігор Саджениця 2267
5 січня 16:15 Топ-10 найочікуваніших боксерських поєдинків 2020 року
Андрій Тудовші 2531
Новини
Більше новин
Залиште відгук