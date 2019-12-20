24 канал техно lifestyle Економіка Здоровʼя футбол дизайн auto Освіта 24 Likar Дизайн покер
more

Колишній тренер "Динамо" Хацкевич очолив російський клуб

232 Читать новость на русском
Хацкевич підписав контракт з російським "Ротором" / ФК "Ротор"

Білоруський тренер Олександр Хацкевич, який свого часу працював наставником київського "Динамо", очолив російський "Ротор" з Волгограда.

"Фахівець приступить до виконання своїх обов'язків 12 січня, на першому зборі в Туреччині. Допомагати йому будуть старший тренер Максим Шацьких, тренер з фізпідготовки Віталій Шпанюк і тренер воротарів Віталій Варивончик", – йдеться на сайті "Ротора".

До слова: ФІФА опублікувала новий рейтинг збірних: на якому місці Україна

Про те, на який термін з ним підписано контракт – не повідомляється.

"Ротор" виступає в ФНЛ – другому за силою чемпіонаті Росії, де йде на першому місці.

Олександр Хацкевич Народився 19 жовтня 1973 року в Мінську. Вихованець мінського футболу.

З 1990 по 1996 рік виступав за мінське "Динамо". Потім переїхав до Києва, де грав протягом восьми років  до 2004 року. Влітку 2004 року Олександр Хацкевич підписав контракт із китайським "Тяньцзинь Теда", проте провів там лише три місяці. На початку 2005 року Хацкевич підписав контракт із латвійською "Вентою", куди Олександра запросив колишній партнер по "Динамо" Олег Лужний. Улітку 2005 року Хацкевич підписав контракт із рідним мінським "Динамо", у якому перед початком сезону 2007 року був обраний капітаном команди. Проте вже у квітні 2007 року через незадовільні результати було звільнено головного тренера «динамівців» і Хацкевич став граючим тренером команди.

У національній збірній Білорусії з 1993 по 2005 провів 38 ігор, забив 4 голи. Визнавався футболістом року в Білорусії в 1998 і 2000 році.

Тренерську кар'єру почав в мінському "Динамо" у 2007 році. У тому ж році був призначений головним тренером юнацької збірної Білорусії. З липня 2008 року тренер ФК "Вітебськ". З лютого 2010 року по 2011 рік – асистент головного тренера збірної України. З 2010 по 2014 рік очолював молодіжну команду київського "Динамо". З 4 грудня 2014 року керував збірною Білорусії. Останні 3 роки працював головним тренером київського "Динамо".

Прем'єра серіалу "Відьмак": сюжет і трейлери популярної стрічки
сьогодні
4190
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Олександр Хацкевич
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
19 грудня 18:20 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 410
19 грудня 16:19 Україна може залишитися без медалей Олімпіади-2020: немає грошей на підготовку спортсменів
Юрій Семенюк 711
19 грудня 14:41 Майже пів сотні людей постраждали через протести після матчу "Барселони" й "Реала": відео
Юрій Семенюк 485
19 грудня 13:36 Роналду забив неймовірний гол головою, підстрибнувши на фантастичну висоту: відео
Юрій Семенюк 1036
18 грудня 16:24 Українського олімпійського чемпіона Торохтія дискваліфікували через допінг
Юрій Семенюк 704
Новини
Більше новин
Залиште відгук