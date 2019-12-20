Колишній тренер "Динамо" Хацкевич очолив російський клуб

Білоруський тренер Олександр Хацкевич, який свого часу працював наставником київського "Динамо", очолив російський "Ротор" з Волгограда.

"Фахівець приступить до виконання своїх обов'язків 12 січня, на першому зборі в Туреччині. Допомагати йому будуть старший тренер Максим Шацьких, тренер з фізпідготовки Віталій Шпанюк і тренер воротарів Віталій Варивончик", – йдеться на сайті "Ротора".

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Про те, на який термін з ним підписано контракт – не повідомляється.

"Ротор" виступає в ФНЛ – другому за силою чемпіонаті Росії, де йде на першому місці.

Олександр Хацкевич Народився 19 жовтня 1973 року в Мінську. Вихованець мінського футболу.



З 1990 по 1996 рік виступав за мінське "Динамо". Потім переїхав до Києва, де грав протягом восьми років до 2004 року. Влітку 2004 року Олександр Хацкевич підписав контракт із китайським "Тяньцзинь Теда", проте провів там лише три місяці. На початку 2005 року Хацкевич підписав контракт із латвійською "Вентою", куди Олександра запросив колишній партнер по "Динамо" Олег Лужний. Улітку 2005 року Хацкевич підписав контракт із рідним мінським "Динамо", у якому перед початком сезону 2007 року був обраний капітаном команди. Проте вже у квітні 2007 року через незадовільні результати було звільнено головного тренера «динамівців» і Хацкевич став граючим тренером команди.



У національній збірній Білорусії з 1993 по 2005 провів 38 ігор, забив 4 голи. Визнавався футболістом року в Білорусії в 1998 і 2000 році.



Тренерську кар'єру почав в мінському "Динамо" у 2007 році. У тому ж році був призначений головним тренером юнацької збірної Білорусії. З липня 2008 року тренер ФК "Вітебськ". З лютого 2010 року по 2011 рік – асистент головного тренера збірної України. З 2010 по 2014 рік очолював молодіжну команду київського "Динамо". З 4 грудня 2014 року керував збірною Білорусії. Останні 3 роки працював головним тренером київського "Динамо".