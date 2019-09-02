Колишній тренер "Динамо" може очолити "Олімпік"
Донецький "Олімпік" ще перебуває у пошуку нового головного тренера. Ним може стати колишній тренер київського "Динамо"
Мова йде про Вісенте Гомеса, який працював у тренерському штабі Олександра Хацкевича у київському "Динамо". Він був його першим помічником. Очікувалося. що іспанський спеціаліст залишиться й у тренерському штабі Олексія Михайличенка після його призначення. Однак цього не сталося.
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Інформацію про призначення Вісенте Гомеса оприлюднив журналіст Ігор Бурбас.
При цьому варто додати. що теперішній в.о. головного тренера "Олімпіка" Ігор Климовський увійде у тренерський штаб нового наставника.
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