Колишній тренер "Динамо" може очолити "Олімпік"

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Вісенте Гомес
Вісенте Гомес

Донецький "Олімпік" ще перебуває у пошуку нового головного тренера. Ним може стати колишній тренер київського "Динамо"

Мова йде про Вісенте Гомеса, який працював у тренерському штабі Олександра Хацкевича у київському "Динамо". Він був його першим помічником. Очікувалося. що іспанський спеціаліст залишиться й у тренерському штабі Олексія Михайличенка після його призначення. Однак цього не сталося.

До слова: "Шахтар" розгромив "Олімпік" у чемпіонаті України

Інформацію про призначення Вісенте Гомеса оприлюднив журналіст Ігор Бурбас.

При цьому варто додати. що теперішній в.о. головного тренера "Олімпіка" Ігор Климовський увійде у тренерський штаб нового наставника.

 

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Теги: Спорт Футбол ФК Олімпік
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