Колишній тренер "Динамо" назвав трьох футболістів київського клубу, за якими слідкують в Іспанії

Колишній помічник головного тренера у київському "Динамо" Рауль Ріанчо запевняє, що іспанські клуби цікавляться футболістами київського клубу.

Про це Рауль Ріанчо заявив в інтерв'ю "Трибуні".

"Стежать за Миколенком, Бурдою та Циганковим. Скаути часто запитують про цих гравців", – заявив Рауль Ріанчо.

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За його словами, футболістами цікавляться "Леванте", "Реал Сосьєдад" та "Осасуна". Перші два виступають у вищому дивізіоні Іспанії, але є середняками. "Осасуна" лише з наступного сезону виступатиме там.

Варто зазначити, що Transfermarkt оцінює Миколенка у 2 мільйони євро. На 500 тисяч євро дорожче коштує Бурда. Найдорожчим є капітан "Динамо" Циганков – 13 мільйонів євро. Але кияни відмовилися його продавати в італійський "Наполі" за 18 мільйонів євро.

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Рауль РіанчоПрацював помічником головного тренера "Динамо" Сергія Реброва у 2014-2016 роках. Тоді "Динамо" востаннє стало чемпіоном України.



Після цього він перейшов на роботу до збірної України, де з 2016 до 2018 року був помічником головного тренера Андрія Шевченка.



У 2018 році Рауль Ріанчо став помічником тренера Массімо Каррери в московському "Спартаку". Після відставки італійського спеціаліста, був в.о. головного тренера російського клубу. Команда зіграла шість матчів (дві перемоги, дві нічиї та дві поразки).



Після призначення Олега Кононова у листопаді 2018 року головним тренером "Спартака", Ріанчо покинув московський клуб.