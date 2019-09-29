Колишній тренер "Карпат" Олег Кононов з ганьбою покинув московський "Спартак"

Головний тренер московського "Спартака" Олег Кононов подав у відставку. Керівництво російського клубу її прийняло.

Кононов подав у відставку одразу після домашнього матчу проти "Оренбурга", в якому "Спартак" зазнав чергової поразки. Вона стала четвертою поспіль у чемпіонаті для клубу.

"Керівництво ФК "Спартак-Москва" прийняло відставку Олега Кононова, який відразу після матчу проти "Оренбурга" подав заяву про звільнення з посади головного тренера у зв'язку з незадовільними результатами команд", – йдеться в заяві російського клубу.

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Кононов навіть не прийшов на обов'язкове флеш-інтерв'ю після гри.

Московська команда займає 9-е місце в чемпіонаті після 11 турів. Це найгірший результат "Спартака" з 2003 року. У Лізі Європи "Спартак" вилетів на стадії кваліфікації, поступившись за сумою двох матчів португальській "Бразі".

Кононов був призначений головним тренером "Спартака" 12 листопада 2018 року. До цього він тренував російські "Арсенал", "Ахмат" та "Краснодар". В Україхні Олег Кононов працював з двома клубами. З 2008 до 2011 року тренував львівські "Карпати". Він вивів команду в Лігу Європи, але покинув через невдалі результати. Взимку 2012 року він очолив "Севастополь", з якого пішов влітку 2013 року.

Варто зазначити, що коли в "Динамо" звільнили Олександра Хацкевича, то Олег Кононов був одним із кандидатів на посаду наставника киян.