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Колишній тренер "Руху" Леонід Кучук очолив "Динамо"

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Леонід Кучук очолив "Динамо" Мінськ / ФК "Рух"

Колишній наставник київського "Арсеналу", кам'янської "Сталі" та львівського "Руху" Леонід Кучук став новим головним тренером мінського "Динамо".

Про це повідомляє пресслужба клубу.

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60-річний фахівець вже знаходиться в Білорусі, але до роботи ще не приступив, так як знаходиться на двотижневому карантині після в'їзду в країну на тлі пандемії коронавірусу.

  • На цій посаді він змінив Сергія Гуренко. 47-річний Гуренко очолював "біло-блакитних" з червня 2019 року. 
  • Останнім місцем роботи Кучука був львівський "Рух", який він покинув у кінці 2019 року. 
  • За підсумками минулого сезону "Динамо Мінськ" зайняло четверте місце в чемпіонаті країни. У Вищій лізі-2020 динамівці мають 6 очок після 5 турів і розташовуються на 12 позиції.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Новини Білорусі
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