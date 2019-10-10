Колишній воротар "Челсі" та "Арсеналу" Петр Чех розпочав хокейну кар'єру

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Петр Чех
Петр Чех / gjihc.com

Воротар Петр Чех не довго був поза активним спортом. Після закінчення кар'єри футболіста, він вирішив продовжити кар'єру в хокеї.

Петр Чех став воротарем хокейної команди "Гілфорд Фенікс", яка виступає у другому дивізіоні британської ліги NIHL. Про підсилення повідомляється на офіційно сайті команди. 

"Я сподіваюся допомогти цій молодій команді та зіграти чимбільше матчів. Після 20 років у професійному футболі це хороша можливість для мене зіграти у гру, яку я любив дивитися в дитинстві", – заявив Петр Чех.

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Варто зазначити, що досвід виступу в хокей у Петра Чеха є. У дитинстві він займався обома видами спорту, але у підсумку обрав футбол. Та у 2017 році він приїхав до Чехії, де зіграв у показовому матчі в хокей.

Нагадаємо, в Англії Петр Чех виступав за "Челсі" та "Арсенал". Він чотири рази вигравав чемпіонат Англії, Лігу чемпіонів та Лігу Європи. Свій останній матч він провів за "Арсенал" проти "Челсі" у фіналі Ліги Європи. Його команда програла 4:1. Після цього Чех повернувся в "Челсі" на адміністративну посаду. Але вирішив зі спортом не зав'язувати.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Хокей Футбол
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