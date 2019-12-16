Колишній воротар "Севільї" вибачився перед голкіпером "Шахтаря" за гол у 2007 році: відео

46-річний Ексворотар збірної Іспанії і "Севільї" Андрес Палоп згадав розіграш Кубка УЄФА сезону 2006/2007 років, коли його команді протистояв донецький "Шахтар".

Перший матч в Іспанії закінчився з рахунком 2:2. Гра у відповідь відбулася в Донецьку 15 березня 2007 року.

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На 94 хвилині Андрес Палоп покинув ворота, пішов на подачу кутового і забив у ворота донеччан гол, який перевів матч в овертайм. Це був єдиний його гол в кар'єрі.

"Той момент пам'ятає вся Севілья. Люди досі впізнають на вулицях і дякують за той м'яч. Це був вкрай складний, емоційний матч. Нашим суперником був "Шахтар", він тоді тільки починав своє сходження на арені. Мав потужних бразильців. Ми програвали і повинні були перевести гру в овертайм. Часто згадую саме той момент.

М'яч вийшов на кутовий і моє рішення побігти в штрафну суперника було спонтанним. Кинув погляд на Хуанде Рамоса, очима запитав, чи можна піти на ворота "Шахтаря". Очима отримав згоду і рвонув. У нас в команді були досить високі нападники: Кануте, Луїс Фабіано. Я був впевнений, що боротися будуть вони. Йде подача і я усвідомлюю, що м'яч летить на мене. Удар – і ми врятовані,

– сказав Палоп.

Відео голу Андреса Палопа

Через такий довгий проміжок часу Андрес звернувся до свого опонента в тому матчі – Богдана Шуста.

Привіт, Богдан. Це я, Андрес Палоп. Це я забив гол у твої ворота. Вибач. Але це футбол. Бажаю тобі удачі, обіймаю. Я поважаю Богдана Шуста, після гри попросив у нього вибачення, ми обмінялися футболками і я до сих пір зберігаю Богданову. У футболі хтось виграє, а хтось – програє. У той момент я думав тільки про "Севілью" і результат,

– сказав воротар у інтерв'ю "Великий футбол".

Нещодавно в мережі з'явилася інформація, що Андрес Палоп свого часу міг попрацювати в Україні. Пропозицію очолити "Карпати" Палоп отримував від Олега Смалійчука, який займав посаду віцепрезидента "зелено-білих" з листопада 2017-го по травень 2019-го року.