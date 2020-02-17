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Колишній захисник збірної України Селін відзначився дебютним голом в чемпіонаті Кіпру: відео

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Селін забив гол за "Анортосіс" / anorthosisfc.com.cy

Український захисник Євген Селін відзначився голом у матчі чемпіонату Кіпру. Цей гол допоміг його "Анортосісу" обіграти "Неа Саліміна"

Євген Селін вийшов у старті. Саме він головою відправив м'яч у ворота на сьомій хвилині зустрічі. Це його перший гол за команду у 16-и матчах.

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Та вже за хвилину Онуегбу рахунок зрівняв. Всередині першого тайму "Анортосіс" знову був попереду завдяки голу Галіціоса. Та все той же Онуегбу за хвилину до перерви знову зрівняв рахунок.

Перемогу ж господарям поля приніс Дюріш, який забив на 81-й хвилині.

Дивіться відеоогляд матчу Анортосіс – Неа Саліміна

Завдяки цій перемозі "Анортосіс" залишився на першій сходинці турнірної таблиці і зіграє у чемпіонській групі в другій половині сезону.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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