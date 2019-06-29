Колишнього футболіста "Реалу" та "Інтера" Веслі Снайдера затримала поліція

Веселощі футболіста Веслі Снайдера у його рідному голландському Утрехті закінчилися для нього затриманням. Все через розбитий автомобіль.

Все сталося ще в ніч з неділі на понеділок (23 на 24 червня). На одній з вулиці Утрехта чоловік у білій футболці виліз на автомобіль, пошкодивши дах. Він навіть намагався на ній станцювати, після чого його покликали. Через це було викликано поліцію, і чоловіка затримали. На автомобілі виявилися вм'ятини після таких танців.

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Спочатку про те, що цим чоловіком виявився Веслі Снайдер, було на рівні слухів. Та згодом було опубліковано відео, де можна розгледіти, що порушником виявився саме Снайдер.

Відео пошкодження автомобіля Веслі Снайдером

Поліція не називає імені затриманого. Але підтвердила, що ситуація була вирішена – порушник виплатив компенсацію.

Варто нагадати, що Веслі Снайдер виступав за голландський "Аякс", іспанський "Реал", італійський "Інтер" та турецький "Галатасарай", з якими вигравав внутрішні чемпіонати та кубки, а з "Інтером" – і Лігу чемпіонів у сезоні 2009-2010. Згодом він став гравцем французької "Ніцци". З січня 2018 року є гравцем катарського клубу "Аль-Гарафа". У 2018 році він закінчив виступи у збірній Нідерландів, з якою став срібним призером чемпіонату світу 2010 року.

Снейдер с января 2018 года выступает за катарский клуб "Аль-Гарафа". Ранее он защищал цвета миланского "Интера", "Реала", амстердамского "Аякса", стамбульского "Галатасарая" и французской "Ниццы". В марте 2018 года он завершил карьеру в сборной Нидерландов, за которую провел более 130 матчей, стал серебряным призером чемпионата мира-2010.