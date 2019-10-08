Колишнього тренера "Шахтаря" Паулу Фонсеку дискваліфікували на два матчі

Колишній тренер донецького "Шахтаря", а тепер наставник італійської "Роми" Паулу Фонсека пропустить два матчі своєї команди через дискваліфікацію.

Фонсеку дискваліфікували на два матчі чемпіонату Італії за образу судді. Після матчу з "Кальярі", в якому його команді заграла внічию 1:1, Фонсека висловив обурення головному арбітру матчу. Причиною став незарахований гол нападника Ніколи Калініча (свого часу в Україні виступав за "Дніпро") вже у компенсований час. За свої висловлювання Фонсека отримав червону картку ще під час гри.

Відтак Фонсека точно пропустить матчі "Роми" в чемпіонаті проти "Сампдорії" та "Мілану".

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Також на "Рому" наклали штраф у розмірі 15 тисяч євро. Все через те, що у тому ж матчі проти "Кальярі" на лаві запасних перебував фізіотерапевт, який не мав права там бути. При цьому що він теж висловлював своє незадоволення діями арбітра матчу.