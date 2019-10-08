Колишнього тренера Усика та Кличка прооперували після жахливого нападу

108 Читать новость на русском
Джеймс Алі Башир
Джеймс Алі Башир / Фото з відкритих джерел

Тренер Джеймс Алі Башир був прооперований після нападу під час церемонії зважування перед боєм його підопічної Івани Хабазін (20-3, 7 КО) проти американки Кларисси Шилдс (9-0, 2 КО).

Спорт 24 писав, що під час зважування Башир зчепився з чоловіком, імовірно з команди Шилдс. У Башира переломи лицьових кісток.

Читайте також: Дебютний бій Усика в супертяжах під загрозою зриву: суперник провалив допінг-тест

Сам Джеймс Алі Башир у Facebook розповів, що вже переніс операцію після нападу на нього.

"Одна операція вже пройшла. Скільки ще потрібно перенести – одному Богу відомо", – написав Башир.

Згідно з останньою інформацією нападником виявився брат Шилдс – Артіс Джекел Мак. У поліції підтвердили, що підозрюваний затриманий, але звинувачення йому ще поки не пред'явлено. Поліцейські ім'я нападника не називають.

До слова, наразі Алі Башир є тренером українського супертяжа Владислава Сіренка. Раніше він також працював з Олександром Усиком і Володимиром Кличком.

blog_ava
Головні новини 7 жовтня: Пашинський за ґратами і зрив розведення військ на Донбасі
сьогодні
4383
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Бокс Олександр Усик Володимир Кличко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Корисні поради: як правильно загартовувати організм?
7 жовтня 21:35 Корисні поради: як правильно загартовувати організм?
Назарій Дзюбановський 994
Назву клубу УПЛ на їх стадіоні замінили на лайливе слово: фото 18+
7 жовтня 16:43 Назву клубу УПЛ на їх стадіоні замінили на лайливе слово: фото 18+
Ігор Саджениця 3057
Футболісти "Баварії" з великими келихами пива святкують "Октоберфест": яскраві фото
7 жовтня 15:28 Футболісти "Баварії" з великими келихами пива святкують "Октоберфест": яскраві фото
Михайло Гема 398
"Барселона" розгромила "Севілью", дограючи матч вдев’ятьох: відео
7 жовтня 10:07 "Барселона" розгромила "Севілью", дограючи матч вдев’ятьох: відео
Ігор Саджениця 940
"Ювентус" здолав "Інтер" та став лідером Серії А
7 жовтня 09:45 "Ювентус" здолав "Інтер" та став лідером Серії А
Ігор Саджениця 450
Новини
Більше новин
Залиште відгук