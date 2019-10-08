Колишнього тренера Усика та Кличка прооперували після жахливого нападу
Тренер Джеймс Алі Башир був прооперований після нападу під час церемонії зважування перед боєм його підопічної Івани Хабазін (20-3, 7 КО) проти американки Кларисси Шилдс (9-0, 2 КО).
Спорт 24 писав, що під час зважування Башир зчепився з чоловіком, імовірно з команди Шилдс. У Башира переломи лицьових кісток.
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Сам Джеймс Алі Башир у Facebook розповів, що вже переніс операцію після нападу на нього.
"Одна операція вже пройшла. Скільки ще потрібно перенести – одному Богу відомо", – написав Башир.
Згідно з останньою інформацією нападником виявився брат Шилдс – Артіс Джекел Мак. У поліції підтвердили, що підозрюваний затриманий, але звинувачення йому ще поки не пред'явлено. Поліцейські ім'я нападника не називають.
До слова, наразі Алі Башир є тренером українського супертяжа Владислава Сіренка. Раніше він також працював з Олександром Усиком і Володимиром Кличком.
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