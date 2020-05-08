Колишня зірка "Металіста" заразився коронавірусом

Відомий футболіст Дієго Соуза, який виступав за харківський "Металіст", заразився коронавірусом. Гравець здав позитивний тест на COVID-19.

Про це стало відомо в результаті масового тестування у всіх командах Бразилії, інформує A Bola.

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Соуза наразі виступає за бразильський "Греміо".

Всього у "Греміо" діагноз COVID-19 був поставлений трьом працівникам клубу. З футболістів заразився тільки Соуза.

Повідомляється, що футболіст буде ізольований від команди протягом двох тижнів.

Зазначимо, що в Бразилії стрімко зростає кількість нових випадків COVID-19. Станом на 8 травня там підтверджено 135 773 випадки, 9 265 осіб померло.

Що відомо про Соузу? В Україні Дієго відомий виступами за харківський "Металіст", на контракті в якому був з 2013 до 2016 року. 34-річний гравець також виступав за "Бенфіку", "Фламенгу", "Крузейро", "Сан-Паулу" та збірну Бразилії.

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