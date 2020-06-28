Джина Карано здобула популярність не тільки як акторка, але як і спортсменка. Колишня дівчина-боєць ММА поділилася еротичною фотографією, яке на залишить байдужим жодного з її фанатів.

У своєму інстаграмі 38-річна Джина Карано опублікувала справді відверте фото грудей. Про це повідомляє 24 канал.

Дивіться також Сексуальна дівчина-боєць публікує фото оголеного тіла на карантині

Свобода сексуальна

Світлину Джина описала цитатою відомого американського співака Прінса, який помер у 2016 році.

"Я вважаю свободу сексуальною. Я вважаю свободу настільки сексуальною, що навіть не можу тобі її пояснити. Ти прокидаєшся щодня і відчуваєш, що можеш зробити що завгодно", – написала Карано.

Що відомо про спортивну кар'єру Карано

Спортивна кар'єра Карано почалася з муай тай. Провівши 14 боїв (12 перемог – 1 поразка – 1 нічия), Карано отримала пропозицію взяти участь в першому санкціонованому жіночому бою зі змішаних єдиноборств у Неваді.

У рамках MMA Карано провела 8 поєдинків і здобула 7 перемог. Поразки Карано завдала Крістіані Сантус у 2009 році.

Широку популярність Карано отримала 4 жовтня 2008-го, вийшовши на бій проти Келлі Коболд.

Джина здобула перемогу попри скептичне ставлення експертів.

Після цього Карано перейшла в шоу-бізнес.