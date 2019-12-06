Колишня перша ракетка світу несподівано оголосила про завершення кар'єри

Експерша ракетка світу Каролін Возняцкі оголосила, що завершує кар'єру після Australian Open-2020. Данська тенісистка завила, що завершення кар'єри не пов'язане зі здоров'ям.

Про завершення кар'єри після Australian Open Каролін оголосила у своєму інстаграмі.

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Каролін професійно грає у теніс з 15 років. За цей час вона виграла 30 одиночних титулів WTA, була першою ракеткою світу протягом 71 тижнів, здобула перемогу на Підсумковому турнірі, брала участь у трьох Олімпіадах, виграла Australian Open-2018.

Я завжди говорила собі, що настане час і я зрозумію, що більше хочу займатися різними речами поза кортом, і ось він настав. В останні місяці я усвідомила, що в житті набагато більше, що я можу зробити за межами корту,

– написала Каролін.

За словами тенісистки, вона зацікавлена у створенні свого проєкту, в рамках якого розповідатиме про ревматоїдний артрит.

Отже, сьогодні я оголошую, що йду з тенісу після Australian Open в січні. Це не має ніякого відношення до мого здоров'я, і ​​це не прощання. Я з нетерпінням чекаю можливості поділитися цією захопливою подорожжю з усіма вами!,

– резюмувала данка.

Окрім того, Возняцкі подякувала вболівальникам, друзям, спонсорам, команді та своїй родині за підтримку. "Без вас я б ніколи цього не досягла!".

29-річня Возняцкі наразі посідає 37 сходинку у рейтингу WTA. У минулому сезоні їй не вдалося виграти жодного титулу. Її призові склали майже два мільйони доларів.