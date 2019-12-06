Колишня перша ракетка світу несподівано оголосила про завершення кар'єри

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Каролін Возняцкі / GETTY IMAGES

Експерша ракетка світу Каролін Возняцкі оголосила, що завершує кар'єру після Australian Open-2020. Данська тенісистка завила, що завершення кар'єри не пов'язане зі здоров'ям.

Про завершення кар'єри після Australian Open Каролін оголосила у своєму інстаграмі.

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Каролін професійно грає у теніс з 15 років. За цей час вона виграла 30 одиночних титулів WTA, була першою ракеткою світу протягом 71 тижнів, здобула перемогу на Підсумковому турнірі, брала участь у трьох Олімпіадах, виграла Australian Open-2018.

Я завжди говорила собі, що настане час і я зрозумію, що більше хочу займатися різними речами поза кортом, і ось він настав. В останні місяці я усвідомила, що в житті набагато більше, що я можу зробити за межами корту,
– написала Каролін.

За словами тенісистки, вона зацікавлена у створенні свого проєкту, в рамках якого розповідатиме про ревматоїдний артрит.

Отже, сьогодні я оголошую, що йду з тенісу після Australian Open в січні. Це не має ніякого відношення до мого здоров'я, і ​​це не прощання. Я з нетерпінням чекаю можливості поділитися цією захопливою подорожжю з усіма вами!,
– резюмувала данка.

Окрім того, Возняцкі подякувала вболівальникам, друзям, спонсорам, команді та своїй родині за підтримку. "Без вас я б ніколи цього не досягла!".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I’ve played professionally since I was 15 years old. In that time I’ve experienced an amazing first chapter of my life. With 30 WTA singles titles, a world #1 ranking for 71 weeks, a WTA Finals victory, 3 Olympics, including carrying the flag for my native Denmark, and winning the 2018 Australian Open Grand slam championship, I’ve accomplished everything I could ever dream of on the court. I’ve always told myself, when the time comes, that there are things away from tennis that I want to do more, then it’s time to be done. In recent months, I’ve realized that there is a lot more in life that I’d like to accomplish off the court. Getting married to David was one of those goals and starting a family with him while continuing to travel the world and helping raise awareness about rheumatoid arthritis (project upcoming) are all passions of mine moving forward. So with that, today I am announcing that I will be retiring from professional tennis after the Australian Open in January. This has nothing to do with my health and this isn’t a goodbye, I look forward to sharing my exciting journey ahead with all of you! Finally, I want to thank with all my heart, the fans, my friends, my sponsors, my team, especially my father as my coach, my husband, and my family for decades of support! Without all of you I could have never have done this!

Допис, поширений Caroline Wozniacki (@carowozniacki)

29-річня Возняцкі наразі посідає 37 сходинку у рейтингу WTA. У минулому сезоні їй не вдалося виграти жодного титулу. Її призові склали майже два мільйони доларів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
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