Колишня перша ракетка світу Роберта Вінчі назвала фаворитів Australian Open 2020

Напередодні старту Australian Open 2020 ми поговорили з Робертою Вінчі — експерткою з тенісу телеканалу Eurosport, фіналісткою Великого шлему в одиночному розряді та переможниця турніру у жіночному парному розряді. Спортсменка розповіла про її фаворитів на чемпіонаті, оцінила гру учасників турніру та поділилася, за чим з великого тенісу вона сумує найбільше.

– Чому Australian Open настільки особливий?

– Це неперевершені змагання за шлем. Вони назавжди в моєму серці завдяки перемозі у парному розряді з Сарою Еррані. Вони подарували мені незабутні почуття. Інтенсивність та пристрасть, якою ми живемо під час турніру в Мельбурні, неймовірна. Емоції вболівальників та їх ентузіазм також надзвичайні. Цьогорічним змаганням також додала певної емоційності трагічна ситуація в Австралії, через яку неможливо не сумувати.

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– Хто ваш фаворит на Australian Open 2020 серед жінок та чоловіків в одиночному розряді та чому?

– Я особисто вболіваю за Серену Вільямс та Новака Джоковича. Хотіла б, щоб вони отримали титули.

– Хто з гравців, що подають надії, вам подобається?

– Мені дуже подобається Стефанос Ціціпас. У нього дуже хороша техніка, але ще більше мене вразила його гра на корті. Приємно спостерігати, як він грає.

– А кого з гравців-жінок ви найбільше чекаєте в Мельбурні?

– Буде цікаво побачити Коко Гауф на корті. Грати на турнірі Grand Slam, коли тобі лише 15 років, — це надзвичайно. ( У першому матчі вона перемогла Венус Вільямс, – прим. авт).



Роберта Вінчі (фото: Eurosport)

– Як ви вважаєте: Гарбін’є Мугуруса прийняла правильне рішення співпрацювати з тренером Кончітою Мартінес після тяжкого року?

– Абсолютно. Кончіта Мартінес вже показала гарні результати з Кароліною Плішковою, і я впевнена, що вона прекрасно справиться і з Гарбін’є Мугурусою.

– Так само Сімона Халеп зараз знову працює з Дарреном Кейхілом — хороший вибір?

– Вони деякий час працювали разом, потім розійшлися, і тепер знову разом. Я думаю, що це означає, що вони змирилися з деякими речами, як обізнаність та відданість. Сімона, можливо, зрозуміла, що їй потрібно, щоб вигравати більше!

– Як ви вважаєте, чи є у Сімони Халеп спроможність виграти турнір Grand Slam на швидших жорстких кортах?

– Сімона – повноцінний гравець, і у неї є все, щоб виграти турнір на жорсткому корті.

– На вашу думку, Джоанна Конта може виграти Grand Slam після того, як вона показала відмінні результати на попередніх іграх?

– Виграти один з турнірів Grand Slam нелегко. Багато речей мають зійтися: хороші результати жеребкування, гарний фізичний стан та психічна форма, і трохи удачі нікому не шкодять! Джоанна тричі доходила до півфіналу, тож вона лише в одному кроці, щоб дістатися та виграти турнір. На мою думку, у неї є все, щоб досягти успіху.

– Що потрібно їй зробити, щоб вийти у фіналу чи навіть виграти турнір?

– Я вважаю, їй лише не вистачає трохи впевненості у собі та віри, що у неї є все необхідне, щоб вигравати великі титули.

– Який ваш найприємніший спогад з Australian Open?

– Для мене це, звісно, наша подвійна перемога з Сарою Еррані у 2013-му році проти Барті та Делл’Аква, а також у 2014 році проти Макарової та Весніної на Відкритому чемпіонаті Австралії. Виграти два турніри поспіль, хоч і в парних турнірах — це фантастично, і таке не часто трапляється.

– За чим ви найбільше сумуєте як тенісистка, що брала участь у найпрестижніших змаганнях на найвищому рівні?

– Я сумую за грою на найкращих кортах світу, гарячою підтримкою вболівальників та емоціями після виграшу. Стільки чудових і неповторних почуттів я залишила на цих кортах! А от те, за чим я зовсім не сумую — це надзвичайна напруга перед матчами.

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