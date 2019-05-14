Колишня зірка "Барселони" та "Манчестер Сіті" заявив, що готовий грати за київське "Динамо"

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Яя Туре
Яя Туре / Фото з відкритих джерел

36-річний івуарійський екс-гравець "Барселони" і "Манчестер Сіті" Яя Туре, який зараз є вільним агентом, зізнався, що був би не проти пограти за "Динамо" чи "Шахтар".

Яя Туре не виходив на поле з моменту завершення контракту з грецьким "Олімпіакосом" в грудні 2018 року.

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"Пограти рік чи два у "Динамо"? Це – не проблема. Я поговорю з Дмитром Селюком про це", – посміхаючісь, сказав Туре в ефірі програми "Бомбардир".

До слова, нещодавно івуарієць, останнім клубом якого був грецький "Олімпіакос", побував на базі київського "Динамо", де потренував молодих гравців.

Нагадаємо, що в складі "Манчестер Сіті" Яя Туре виграв три титули Прем'єр-ліги, Кубок Англії і два Кубки Ліги. Також з 2003-го по 2005 роки Туре захищав кольори донецького "Металурга".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Манчестер Сіті Динамо
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