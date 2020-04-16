Колишня зірка "Челсі" про невдачу Шевченка: Це була вже не та кар'єра, що в "Мілані"

Колишній зірковий футболіст "Челсі" Джон Обі Мікел розповів про те, яким у лондонському клубі був Андрій Шевченко. Український нападник перейшов з "Мілана" у "Челсі" у 2006 році за 51 мільйон євро.

Нігерійський футболіст в інтерв'ю The Athletic заявив, що Шевченко був надзвичайно тихим. Це здивувало футболістів лондонського клубу, адже Шевченко переходив у статусі зірки.

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"Андрій був дуже тихим хлопцем, з нього не витягнути ні слова. Він був, ймовірно, найбільш тихим гравцем, з яким я коли-небудь грав", – сказав Джон.

За словами Обі Мікеля, гравці "Челсі" не могли зрозуміти, чому Шевченко мовчазний.

"Його резюме в "Мілані" було неймовірним. Я виріс, спостерігаючи за ним. Тому, коли він перейшов у "Челсі", це було схоже на "Вау, це Шева!". Ми просто не могли зрозуміти, чому після того, як він приїхав, він не говорив – ні на полі, ні на тренувальному майданчику, ні за їх межами. Це було дивно", – сказав Обі Мікел.

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Обі Мікел згадав про гол Шевченка в 1/4 фіналу Кубка Англії з "Тоттенхемом" у 2007 році. Нігерієць заявив, що в команді думали, що гол стане поворотним моментом для Андрія.

"Це був приголомшливий удар. Ми думали, що це був початок чогось, що буде поворот і він повернеться. Але цього так ніколи і не сталося. Це була вже не та кар'єра, яку він мав у "Мілані", – сказав Джон.

Відео голу Шевченка у ворота "Тоттенхема"

Обі Мікел заявив, що в "Челсі" намагалися повернути Шевченку його вибуховість на полі.

"Не можу сказати, що він не забивав голи. "Челсі" намагався повернути його вибуховості. Всі намагалися допомогти йому. Але я думаю, що він просто перейшов у невідповідний час. Йому ледь не виповнилося 30 років, футболісти починають трохи втрачати в цьому віці", – резюмував Обі Мікел.

Що відомо про кар'єру Шевченка в "Челсі"? Футболіст виступав за "синіх" з 2006 до 2008 року. За "Челсі" Шевченко відіграв 77 матчів, в яких забив 22 голи. Шевченко вигравав Кубок та Суперкубок Англії і Кубок Футбольної ліги.

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