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Колишня зірка чемпіонату України з баскетболу Арчібальд несподівано помер у 39 років

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Помер Роберт Арчібальд / Getty Images

Колишній гравець маріупольського "Азовмашу", "Мемфіса", "Орландо" й інших команд НБА Роберт Арчібальд помер у віці 39 років.

Подробиці смерті відомого баскетболіста поки залишаються невідомими. Про це повідомляє The News Gazette.

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Арчібальд був єдиним в історії шотландським гравцем, якому вдалося пробитися в Національну баскетбольну асоціацію. За кар'єру в Лізі він зіграв 44 матчі за "Мемфіс", "Фінікс", "Торонто" і "Орландо".

Після НБА центровий мав доволі успішну кар'єру в Європі, де встиг пограти за іспанську "Валенсію", італійське "Пезаро", іспанський "Ховентут", український "Азовмаш", іспанські "Унікаху" і "Сарагосу".

В Україні Арчібальд виграв Суперлігу-2008, ставши MVP фінальної серії того сезону. За клуб з Маріуполя шотландець провів 18 матчів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол
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