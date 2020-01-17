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Коломойський назвав причину зникнення "Дніпра"

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Ігор Коломойський / Фото з відкритих джерел

Олігарх і колишній власник "Дніпра" Ігор Коломойський коротко описав ситуацію навколо свого футбольного клубу.

Слова бізнесмена передає Tribuna.com.

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Чому помер клуб? Там були причини. Від внутрішньої хвороби. Чи підтримую я фінансово СК "Дніпро-1"? Ні. Не маю права, лише морально,
– сказав Коломойський.

Що сталося з ФК "Дніпро"?
Як відомо, "Дніпро" був заснований у 1918 році. У радянський час клуб двічі ставав чемпіоном країни (1983, 1988), а також здобув Кубок і Суперкубок СРСР у 1989 році. Також дніпряни ставали віце-чемпіонами України в сезонах 1992/93 і 2013/14. Останній вагомий успіх команди пов'язаний із Лігою Європи: у сезоні 2014/15 "Дніпро" грав у фіналі турніру, де поступився іспанській "Севільї" (2:3).

Після цього в "Дніпрі" почалися проблеми. Спочатку з дніпрян кілька разів знімали очки через борги перед екстренером Хуанде Рамосом і його тренерським штабом.

За підсумками сезону 2016/17 клуб посів 11 місце в УПЛ і вилетів у Першу лігу, але за рішенням ФІФА клуб понизили до Другої ліги. З сезону 2018/19 клуб позбавили професіонального статусу, і спортсмени почали грати в аматорському чемпіонаті. Однак влітку 2019 року з'ясувалося, що "Дніпро" не заявлений на новий сезон чемпіонату України навіть серед аматорських колективів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Ігор Коломойський
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