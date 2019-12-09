Коломойський погрожував судді матчу, де грав його син: клуб оштрафували через олігарха

На баскетбольний клуб "Дніпро" накладений штраф. Причиною стали погрози, які лунали в бік арбітра матчу проти "Київ-Баскет" від президента клубу Валерія Кондратьєва та олігарха Ігоря Коломойського. За "Дніпро" виступає його син Грегорі.

Матч відбувся ще 1 грудня. "Київ-Баскет" тоді вирвав перемогу у матчі, закинувши триочковий з фінальною сиреною.

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Після гри стало відомо, що один з арбітрів матчу отримував погрози під час матчу. Президент клубу Валерій Кондратьєв звернувся з погрозами до нього, коли той відправлявся у суддівську. Також погрози лунали з вуст глядача Ігоря Коломойського, а в технічному коридорі від глядача Валерія Гуляєва. Це вказав у своєму звіті старший суддя матчу, йдеться в повідомленні Федерації баскетболу України.

Натомість у клубі заявили, що ніяких погроз не було. Адже Департамент організації та проведення змагань ФБУ не надав відповідних доказів цього. При цьому в листі клубу на адресу Федерації проситься "не використовувати у відношенні глядачів Ігоря Коломойського та Валерія Гуляєва термін "вболівальники БК "Дніпро", оскільки такий статус даних осіб нічим не підтверджений".

Однак на засіданні Директорату ФБУ, яке відбулося ще 3 грудня були розглянуті матеріали інциденту. На основі їх Директорат прийняв рішення дискваліфікувати (заборона бути присутнім) на двох офіційних іграх "Дніпра" президента клубу – Валерія Кондратьєва та зобов’язати клуб сплатити штрафні санкції у загальному розмірі 52 тисячі гривень. З них 20 тисяч гривень – саме через поведінку Ігоря Коломойського.

Варто відзначити, що Грегорі Коломойський не зіграв у цьому матчі проти "Київ-Баскет". Він за грою спостерігав з трибун, неподалік свого батька. На фотографіях з матчу Ігор Коломойський сидіть в першому ряді, а ліворуч від нього через одного глядача – Олександр Налекрешвілі, також відомий як Олександр Петровський або "Нарік". Це тесть президента Української асоціації футболу Андрія Павелка. відомий він став після того, як привіз до Дніпра Кубок Ліги чемпіонів, з яким фотографувався у церкві. Він був і в Стамбулі під час церемонії передачі Україні Томоса. А також в Дніпрі, коли Епіфаній в присутності президента Петра Порошенка та вірян відслужив свій перший молебень як очільник Православної церкви України. Та ще до цього у 2017 році Порошенко вручив Петровському президентську відзнаку "Хрест Івана Мазепи". І тоді ж у 2017 році міністр оборони Полторак вручив йому нагородну зброю. Більше про Олександра Петровського читайте за посиланням.



Грегорі Коломойський (у лівому верхньому кутку) під час матчу проти "Київ-Баскет". Ігор Коломойський у першому ряді по центру. Через одного глядача – Олександр Петровський. Фото: БК "Дніпро"

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Варто відзначити, що 20-літній Грегорі Коломойський (на сайті команди він підписаний як Григорій Коломойський, а на сайті ФБУ – як Ізраіль Коломойський) в цьому сезоні приєднався до "Дніпра". До цього він виступав в США за університетську команду "Клівленд Стейт Вікінг". Він навчався у цьому університеті на спеціальності "Спортивний менеджмент". Він має громадянство Швейцарії та Ізраїлю. Сам Грегорі народився у Женеві.