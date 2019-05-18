Коломойський прибув в Україну, бо його син підписує контракт з баскетбольною командою
Олігарх Ігор Коломойський вперше за два роки прибув в Україну. За його словами – за сімейними справами
"Я приїхав в Україну та збираюся тут бути у зв'язку з сімейними обставинами. У мене син збирається підписати контракт з баскетбольним клубом з України, – заявив Ігор Коломойський у коментарі "Радіо Свобода".
При цьому він вирішив не уточняти з яким саме клубом планує підписати контракт його син.
Відомо лише те, що син Ігоря Коломойського Грегорі (Григорій) виступає в США за студентську команду "Клівленд Стейт Вікінг". Він навчається у цьому університеті на спеціальності "Спортивний менеджмент". При цьому у нього є швейцарський паспорт.
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Джерело: 24 канал
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