У неділю, 14 червня, "Колос" прийматиме "Шахтар" у 26 турі УПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у протистоянні.

Колос – Шахтар: прогноз

У минулому турі чемпіонату "Колос" помірявся силами із луганською "Зорею". Вже в дебюті зустрічі відзначився Кабаєв та вивів луганчан вперед. Футболіст "Зорі" отримав м'яч на правому фланзі чужої штрафної після розкішної передачі з глибини, після чого обіграв захисника один в один, а потім пробив у дальній кут, пише 24 канал.

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Реальну нагоду зрівняти рахунок команда з Ковалівки мала лише у другому таймі, але не реалізувала можливість.

"Щахтар" вдома приймав чернігівську "Десну". Завдяки результативним ударам Фернандо та дублю Марлоса "гірникам" вдалось перемогти суперника – 3:2. Цією звитягом "Шахтар" став ще ближчим до золотих нагород чемпіонату.

"Колос" прийматиме донеччан на НСК "Олімпійському".

Матч 26 УПЛ "Колос" – "Шахтар" відбудеться у неділю, 14 червня.

Початок матчу – о 17:00.

Колос – Шахтар: що прогнозують букмекери

Букмекери фаворитом цього поєдинку вважають донеччан. Так, на перемогу "гірників" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,23, а на успіх команди Руслана Костишина – 10,5. Нічийний результат оцінюють в 6,50.

Фахівці вважають, що рахунок матчу буде 0:2 на користь гостей зустрічі, такий рахунок вони оцінили у 7,20. На те, що донеччани відзначаться у матчі – 1,03, а команді із Ковалівки вдасться засмутити голкіпера "Шахтаря" – 1,76.

На показник, що "Шахтар" переможе та "Тотал матчу більше 2,5" можна поставити з коефіцієнтом 1,16. На аналогічну ставку "Тотал менше 2,5" букмекери виставили показник 4,40.