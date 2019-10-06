Колос – Динамо: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

У неділю, 6-го жовтня, "Колос" у рамках 10-го туру чемпіонату України прийме київське "Динамо". Переглянути поєдинок можна онлайн та по телебаченню.

Матчі "Колосу" в чемпіонаті транслюватимуть телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме перший і покаже матч "Колос" – "Динамо" у прямому ефірі. Початок трансляції о 16:55, а сам матч розпочнеться о 17:00.

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Дивитися онлайн "Колос" – "Динамо" можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 89 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Також грі передуватиме програма "Тур ONLINE", яка розпочнеться о 16:25. У ній запрошені гості оцінять шанси клубів здобути перемогу.

У попередньому турі УПЛ "Колос" вирвав перемогу в матчі з "Карпатами". "Динамо" ж на класі здолало "Дніпро-1".

Результат матчу "Колос" – "Динамо" читайте на сайті Спорт24.