"Динамо" зі скандалом розгромило "Колос" у матчі з двома вилученнями й трьома пенальті: відео

"Динамо" зуміло виграти четвертий поспіль матч на внутрішній арені. "Біло-сині" в рамках 10-го туру чемпіонату України перемогла новачка ліги "Колос" з Ковалівки.

Колос – Динамо 0:4

Голи: Циганков, 56 (пен.), Бєсєдін, 66, 81, Вербіч, 90+5 (пен.)

Вилучення: Максименко, 54 – Шепелєв, 49

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На тижні "Динамо" провело невдалий матч у Лізі Європи проти "Лугано". Поєдинок завершився неочікуваною нічиєю, відтак у чемпіонаті "біло-сині" прагнули реабілітуватися. Тому тренер гостей Олексій Михайличенко вдався до ротації, випустивши з перших хвилин Де Пену, Караваєва, Гармаша та Бєсєдіна.

Високий темп

Це дало свої плоди. На старті матчу "Динамо" запропонувало "Колосу", який цілий тиждень готувався до гри, високий темп. "Колоски" помітно нервували на стартових хвилинах та помилялися. Та численні спроби гостей відкрити рахунок у грі не увінчалися успіхом. Гостру нагоду на 23 хвилині мали "хлібороби". Миколенко вкрай грубо помилився у власному штрафному, не вибивши м'яч. Віталія обікрали й футболіст "Колоса" прострілив вздовж воротарської лінії. Киянам пощастило, що ніхто не замкнув передачу.

"Динамо" відразу відповіло ударом Шепелєва. Володимир намагався виконати удар на техніку з меж штрафного, але удар виявився надто слабким. Під завісу першого тайму команда Михайличенка мала ще один шанс відкрити рахунок. Сидорчук головою замикав навіс зі штрафного, але Волинець здійснив прекрасний сейв.

Колос – Динамо відеоогляд першого тайму

Скандальна перемога "Динамо"

Відразу по перерві "Динамо" ускладнило собі життя. Шепелєв, маючи у пасиві жовту картку, пішов у підкат прямою ногою. Арбітр продемонстрував Володимиру другий гірчичник і вилучив футболіста. На 54 хвилині арбітр гри Андрій Коваленко грубо помилився. Після прострілу з флангу Де Пена намагався переправити м'яч у сітку "Колосу" й потрапив м'ячем в обличчя Максименку. Арбітр угледів гру рукою й призначив пенальті та вилучив футболіста. Циганков пенальті реалізував, вивівши "Динамо" вперед. За даними сайту УПЛ, це був 1800 гол киян у чемпіонаті України.

На 59 хвилині Бєсєдін втрати шанс збільшити перевагу. Артем уникнув офсайду й отримав приховану передачу від Циганкова. Нападник зумів обвести голкіпера, але не влучив у ворота. "Біло-сині" помітно нагнітали й збільшили перевагу на 66 хвилині. Кадар виконав дальню передачу на Артема, який втік від оборонців та прошив Волинця – 2:0.

"Хлібороби" вирішили не складати зброю й спробували відігратися. Зокрема, на 69 хвилині Волков з-під захисника пробив у правий від Бущана кут. Георгій встиг скластися та парирував постріл. Через декілька хвилин вже гості були близькі, щоб зробити рахунок розгромним. Шабанов небезпечно замкнув навіс Циганкова після штрафного, та м'яч пролетів біля стійки воріт.

На 74 хвилині Коваленко призначив ще один пенальті у ворота "Колосу", але цього разу очевидний. Чорноморець збив Циганкова. Віктор хотів оформити дубль, але Волинець парирував удар. Першим на добиванні був Гармаш, але з декілько метрів дивом промахнувся. На 78 хвилині Гармаш хотів виправитися: Денис обіграв оборонці "Колоса" й потужно вистрілив у дальній кут. Волинець витягнувся струною і врятував команду від третього пропущеного голу.

На 80 хвилині свою гармату вже розрядив Циганкова, але дальньому удару Віктора забракло декількох сантиметрів, щоб потрапити в ціль. На 81 хвилині Бєсєдін отримав класну передачу від Циганкова у штрафному, відтіснив оборонця та пробив повз голкіпера – 3:0. "Колос" посипався! На 86 хвилині непристойним рахунок ледь не зробив Цитаішвілі. Свіжий футболіст "Динамо" поцілив у стійку.

У компенсований час "Колос" міг забити гол престижу, але Бущан виручив партнерів. Зате масну крапку поставили гості. Коваленко призначив третій пенальті у матчі за фол на Бєсєдіні. Пенальті реалізував Вербіч – 4:0.

Після цього поєдинку "Динамо" набрало 20 очок і ділить другу сходинку з "Десною". Відставання від "Шахтаря" 10 очок. "Колос" з 14 балами – шостий.