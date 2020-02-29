"Карпати" програли "Колосу" і продовжили серію без перемог до 13 матчів: відео

Львівські "Карпати" не змогли здобути перемогу 13-й поспіль матч у чемпіонаті України. 29-го лютого у рамках 20 туру УПЛ "леви" програли "Колосу".

Колос – Карпати 2:1

Голи: Ільїн, 11, Петров, 42 – Козак, 78

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"Колос" та "Карпати" закривали суботню програму 20-го туру чемпіонату України. Обидві команди переслідують різні цілі. Якщо "Колос" веде боротьбу за потрапляння у топ-6, то "Карпати" відчайдушно намагаються зберегти прописку в елітному дивізіоні.

Уже на 11-й хвилині гри "колоски" відкрили рахунок. Ємець виконав чудовий навіс у штрафний, де його замкнув Ільїн. Півзахисник зіграв на випередження та увігнав м'яч у сітку ударом головою.

"Карпати" відповіли через 5 хвилин. Гості подали штрафний, після якого м'яч опинився на лівому фланзі. Після навісу у штрафний "Колоса" Халл головою пробив і м'яч пролетів у сантиметрах від стійки.

На 40 хвилині Назарина грубо порушив правила на межі штрафного. Кудрик парирував потужний удар Богданова. Першим на добиванні був Петров і переправив м'яч у сітку – 2:0.

Колос – Карпати відеоогляд першого тайму

На 55 хвилині вже воротарю "Колоса" довелося рятувати партнерів. Євген здійснив чудовий сейв після удару Пасіча.

На 69 хвилині Оріховський пробив у стійку зі штрафного. Першими на м'ячі були два гравці "Колоса", але не зуміли втретє занести м'яч у сітку.

Після моменту біля власних воріт, "Карпати" почали створювати загрозу біля володінь Волинця. Єгор Назарина за дві хвилин двічі серйозно потурбував Волинця, який гідно вийшов після складних ударів Єгора.

На 79-й хвилині "леви" таки відігралися. Козак зіграв на випередження та головою переправив м'яч у ворота. "Карпати" прагнули розвинути успіх і мали шанс вирвати нічию на останній хвилині гри.

Львів'яни заробили небезпечний штрафний. Після удару Козака м'яч влучив у руку Смирного, однак арбітр не угледів пенальті. Таким чином, "Колос" відстояв перемогу.

Завдяки звитязі "колоски" закріпилися у топ-6. Натомість "Карпати" продовжують перебувати на останній сходинці турнірної таблиці.

Турнірна таблиця УПЛ