Колос Ковалівка – Чорноморець: онлайн-трансляція матчу

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Колос Ковалівка – Чорноморець: онлайн-трансляція матчу
Колос Ковалівка – Чорноморець: онлайн-трансляція матчу / facebook.com/pg/fckoloskovalivka

"Колос Ковалівка" та "Чорноморець" зійдуться в рамках лей-офф за вихід в українську Прем'єр-лігу.

Другий стиковий матч між командами відбудеться у суботу, 8-го червня у селі Ковалівка на стадіоні "Колос". Початок гри, о 17:00.

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Пряму трансляцію поєдинку здійснюватиме Кремінь ТВ. Також матч можна буде знайти на YouTube-каналі "Колосу".

Колос Ковалівка – Чорноморець – онлайн-трансляція матчу

Окрім того, поєдинок "Колос Ковалівка" – "Чорноморець "можна переглянути в прямому ефірі на українському телеканалі "Спорт 1".

Перший поєдинок між командами в Одесі завершився нічиєю 0:0. Відтак, саме в цьому матчі буде визначено, хто гратиме в УПЛ у новому сезоні.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол УПЛ ФК Чорноморець
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