"Колос Ковалівка" сенсаційно переміг "Чорноморець" і пробився в УПЛ

350 Читать новость на русском
"Колос Ковалівка" сенсаційно переміг "Чорноморець" і пробився в УПЛ
"Колос Ковалівка" сенсаційно переміг "Чорноморець" і пробився в УПЛ / facebook.com/fckoloskovalivka

Скромний клуб "Колос Ковалівка" зумів перемогти одеський "Чорноморець" у плей-офф раунді за право грати в Прем'єр-лізі України.

Колос Ковалівка – Чорноморець 2:0
Голи: Гавриш, 57 (пен.), 63 (пен.)

Незабитий пенальті: Лисенко, 18 (Колос)

Читайте також: Колос Ковалівка – Чорноморець: онлайн-трансляція матчу

У першому матчі, який відбувся в Одесі, обидві команди голів не забивали. Тому доля путівки УПЛ вирішувалася у селі Ковалівка, яке є домівкою для "колосків".

У першому таймі команди голів знову не забивали, хоча господарі мали стовідсоткову нагоду. На 18 хвилині арбітр призначив перший пенальті в матчі, який не зумів реалізувати Лисенко.

По перерві "хліборобам" таки вдалося засмутити воротаря "моряків" Сергія Литовченка. На 57 та на 63 хвилині дубль оформив Гавриш. Футболіст "Колосу" двічі реалізував пенальті.

У середині другого тайму арбітр матчу Віталій Романов вимушено зупинив гру, оскільки вболівальники викинули на футбольне поле фаєри. Команди відправилися у підтрибунне приміщення.

Після поновлення гри "Чорноморцю" не вдалося відіграти бодай гол. Таким чином, футболісти клубу "Колос Ковалівка" здобули впевнену перемогу з рахунком 2:0 і завоювали історичне право виступати в УПЛ. "Чорноморець" наступний сезон проведе в Першій лізі.

blog_ava
У Харкові під час зйомок напали на оператора 24 каналу: він у реанімації з інсультом
сьогодні
3841
Теги: Новини Спорту Спорт УПЛ Футбол ФК Чорноморець
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Австралійська тенісистка Ешлі Барті вперше в кар'єрі виграла Ролан Гаррос
сьогодні 20:00 Австралійська тенісистка Ешлі Барті вперше в кар'єрі виграла Ролан Гаррос
26
Волинь – Карпати: онлайн-трансляція матчу
сьогодні 18:40 Волинь – Карпати: онлайн-трансляція матчу
1903
Спортсмени та зґвалтування: найгучніші скандали за всю історію
5 червня 17:30 Спортсмени та зґвалтування: найгучніші скандали за всю історію
Ігор Саджениця 3289
Ретро дня – як Леннокс Льюїс знищив Майка Тайсона: відео брутального бою
сьогодні 14:00 Ретро дня – як Леннокс Льюїс знищив Майка Тайсона: відео брутального бою
700
Україна – Сербія: враження після матчу
сьогодні 09:20 Україна – Сербія: враження після матчу
Ігор Саджениця 2311
Новини
Більше новин
Залиште відгук