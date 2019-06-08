"Колос Ковалівка" сенсаційно переміг "Чорноморець" і пробився в УПЛ

Скромний клуб "Колос Ковалівка" зумів перемогти одеський "Чорноморець" у плей-офф раунді за право грати в Прем'єр-лізі України.

Колос Ковалівка – Чорноморець 2:0

Голи: Гавриш, 57 (пен.), 63 (пен.)

Незабитий пенальті: Лисенко, 18 (Колос)

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У першому матчі, який відбувся в Одесі, обидві команди голів не забивали. Тому доля путівки УПЛ вирішувалася у селі Ковалівка, яке є домівкою для "колосків".

У першому таймі команди голів знову не забивали, хоча господарі мали стовідсоткову нагоду. На 18 хвилині арбітр призначив перший пенальті в матчі, який не зумів реалізувати Лисенко.

По перерві "хліборобам" таки вдалося засмутити воротаря "моряків" Сергія Литовченка. На 57 та на 63 хвилині дубль оформив Гавриш. Футболіст "Колосу" двічі реалізував пенальті.

У середині другого тайму арбітр матчу Віталій Романов вимушено зупинив гру, оскільки вболівальники викинули на футбольне поле фаєри. Команди відправилися у підтрибунне приміщення.

Після поновлення гри "Чорноморцю" не вдалося відіграти бодай гол. Таким чином, футболісти клубу "Колос Ковалівка" здобули впевнену перемогу з рахунком 2:0 і завоювали історичне право виступати в УПЛ. "Чорноморець" наступний сезон проведе в Першій лізі.