Колос – Шахтар: прогноз букмекерів на матч УПЛ

У неділю, 8 березня, "Колос" на домашньому полі зіграє з донецьким "Шахтарем" у рамках 22-го туру УПЛ. Букмекери оцінили шанси команд здобути перемогу.

Колос – Шахтар: прогноз

У матчі цих двох команд явним фаворитом зустрічі вважається саме донецька команда, яка впевнено лідирує в УПЛ. Команда Луїша Каштру лише тричі втратила очки. Такі показники дозволяють "гірникам" впевнено почуватися на вершині турнірної таблиці за 11 турів до завершення чемпіонату, "Зоря", яка посідає другу сходинку таблиці відстає від "Шахтаря" на 13 очок.

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Колос замикає верхню шістку, але футболістам з Ковалівки потрібна лише перемога у цьому матчі, у спину команді Руслана Костишина вже дихає "Маріуполь", який відстає лише на один пункт. У матчі першого кола донецький "Шахтар" розгромно переміг "Колос" – 6:0.

У матчі минулого туру, донецький "Шахтар" розгромив "Дніпро-1" – 4:1. Натомість, "Колос" на виїзді поступився київському "Динамо" – 2:0. Не допоможе у матчі "Колосу" Задоя, який був вилучений у грі з київською командою ще наприкінці першого тайму.

Колос – Шахтар: що прогнозують букмекери

У букмекерській конторі Parimatch на перемогу господарів матчу фахівці дають коефіцієнт 9,70, на нічию – 6,00, а на звитягу "Шахтаря" – 1,28.

У поєдинку букмекери прогнозують 2-3 голи. На "Тотал матчу 2-3 голи" букмекери дають коефіцієнт – 2,17. На ставку, що рахунок матчу буде на стороні "Шахтаря" – 0:2, можна поставити з коефіцієнтом – 7,00.

Також можна поставити на те, що "Колос" стане автором першого голу у поєдинку – 3,80. Те, що "гірники" заб'ють першими – 1,25.