"Колос" перемагає "Маріуполь": відео

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Колос – Маріуполь: огляд і рахунок матчу 30 липня 2019
Колос – Маріуполь відео голів / facebook.com/fckoloskovalivka

У матчі між дебютантом УПЛ "Колосом" та "Маріуполем" вже було забито три голи. "Маріуполь" першим вийшов вперед, а "колоски" відігралися під завісу першого тайму.

Колос – Маріуполь 2:1
Голи: Смирний, 41, Гавриш, 66 – Фомін, 15

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У перші 15 хвилин "Маріуполь" контролював м'яч і виглядав більш агресивно. Однак першу нагоду забити мали таки господарі. Мігунов на 14 хвилині після кутового смачно приклався до м'яча, але Худжамов відбив складний удар на кутовий. "Азовці" відповіли відразу. На 15 хвилині нестаріючий Фомін обіграв Максименка й легко переграв голкіпера – 0:1.

Через сім хвилин Фомін міг оформити дубль. Полегенько обігрався на правому фланзі й виконав прекрасний крос у штрафний. Фомін подачу замкнув головою, але з убивчої позиції пробив вище.

Після цього моменту "Колос" повністю перехопив ініціативу. На 27 хвилині Смирний отримав розрізну передачу у штрафному й пробив по воротах Худжамова. Рустам з ударом впорався. Через три хвилини "Колос" провів схожу атаку. Нехтій увірвався у штрафний гостей і вийшов віч-на-віч з воротарем. Худжамов парирував удар нападника, а Зозуля не зумів якісно добити м'яч, який відскочив після сейву голкіпера.

На 41 хвилині "колоски" таки свого досягли та забили історичний перший гол в УПЛ. Смирний, який належить "Динамо", відкрився на вкидання з-за бокової лінії й потужним ударом не залишив шансів Худжамову – 1:1. З таким рахунком команди пішли на перерву.

Колос – Маріуполь – відеоогляд першого тайму

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол УПЛ ФК Колос ФК Маріуполь
Джерело: 24 канал
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