"Колос" сенсаційно переміг "Десну" та перервав жахливу безвиграшну серію: відео

У неділю, 24 листопада, "Колос" на "Оболонь-Арені" здолав "Десну" в рамках 15 туру УПЛ – 2:0.

Колос – Десна 2:0

Гол: Лисенко, 29, Вільхамссон, 72

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Перший небезпечний момент у матчі стоврила "Десна". На 14 хвилині Артем Фаворов потужно пробив з розвороту з центру штрафного майданчика, і Волинець в падінні відбив м'яч. Одразу ж після цього Богданов сходу пробив під поперечину по божевільній дузі, але воротар ковалівців знову здійснив блискучий сейв.

На 29-й хвилині Володимир Лисенко отримав м'яч в центрі чужого штрафного після передачі з правого флангу від Оріховського і пробив повз воротаря "Десни" відкривши рахунок у матчі – 1:0.

Відео голу Лисенка

За 3 хвилини "Колос" міг подвоювати рахунок, коли Вільхамссон наблизився до штрафного і низом завдав удар – Паст в падінні відбив м'яч. На відскік першим встиг Кожушко, який потрапив в перекладину.

У другому таймі "Десна" активно пішла в атаку і вже на 49-й хвилині Гітченко упустив відмінний момент, пробивши головою в бік від правої штанги після подачі кутового з лівого флангу.

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"Колос" одразу пішов у контратаку і мав можливість, щоб подвоїти рахунок у матчі – після прострілу Кожушка Вільхамссон пробив повз Паста, але голкіпера підстрахував Імереков.

На 72-й хвилині матчу дебютант ковалівців Арні Вільхамссон точним ударом в правий нижній кут від лівого кута штрафного подвоїв перевагу своєї команди. Перший матч і перший гол для ісландця.

Таким чином, "Колос" перервав свою жахливу безвиграшну серію з семи матчі і рахунком голів 19:1 (17 очок, 8 місце в турнірній таблиці УПЛ). У свою чергу, "Десна" несподівано втратила очки і програла вперше за 5 матчів – 27 очок і 3 місце.