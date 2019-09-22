"Колос" та "Олександрія" зіграли в результативну нічию: відео

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Колос - Олександрія: огляд і рахунок матчу 22.09.2019 - УПЛ
Колос – Олександрія: результат матчу та відео голів / facebook.com/fckoloskovalivka

У неділю, 22-го вересня, новачок чемпіонату України "Колос" приймав бронзового призера "Олександрію". Команди розійшлися результативним миром.

Колос – Олександрія 1:1
Голи: Костишин, 45 (пен.) – Баболго, 68

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"Колос" та "Олександрія" не демонструють яскравий футбол у новому сезоні. Однак команди набирають важливі очки, що є найважливішим. У першому таймі протистояння у Києві глядачів чекала боротьба, а не футбол. На двох команди завдали тільки 4 удари.

Один з пострілів "Колосу" виявився результативним. На 44 хвилині Лучкевич порушив правила проти Оріховського й рефері призначив пенальті. Гол у роздягальню забив Костишин.

По перерві "Олександрія" дещо збільшила темп і почала створювати небезпечні моменти. На 68 хвилині гості виконували кутовий: Бабогло вистрибнув найвище й забив гол – 1:1.

"Олександрія" та "Колос" прагнули вирвати перемогу й мали для цього непогані моменти. Наприкінці матчу Стецков гостро пробив штрафний, але Волинець парирував удар. У відповідь "колоски" провели контратаку. Кожушко втік від оборонців та цілив під поперечину, але Юрій Паньків відбив удар на кутовий. Після кутового Паньків здійснив ще один сейв.

Наступний матч у чемпіонаті України підопічні Володимира Шарана зіграють проти "Львова". "Колос" також зіграє зі львівською командою. "Колоски" поїдуть у культурну столицю України на матч з "Карпатами".

Колос – Олександрія відеоогляд першого тайму

 
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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Олімпік УПЛ ФК Олександрія
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