"Колос" підсилився першим у своїй історії іноземцем: ним став відомий ісландець
"Колос", який грає свій перший сезон у прем'єр-лізі України, підсилився легіонером Арні Вільхамссоном. Ісландець перейшов у клуб із села Ковалівка як вільний агент.
"Колос" на своєму офіційному сайті повідомив, що підписав контракт з ісландським атакувальним півзахисником.
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Угода розрахована до кінця наступного сезону. Також "колоски" повідомили, що це перший в історії клубу іноземний футболіст.
За "хліборобів" Арні виступатиме під 77 номером.
Відео першого інтерв'ю Вільхамссона в "Колосі"
Вільхамссон вже грав в Україні
Для 25-річного Вільхамссона український чемпіонат не є чужим. Атакувальний півзахисник провів пів року в одеському "Чорноморці".
Ісландець перейшов до "моряків" у лютому 2019 року на правах оренди й покинув команду на початку літа.
За цей час Арні встиг зіграти 14 матчів за одеський клуб у всіх турнірах. На рахунку Вільхамссона 7 голів. Новий сезон Арні розпочав у польському клубі "Термаліка".