"Колос" підсилився першим у своїй історії іноземцем: ним став відомий ісландець

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Арні Вільхамссон / koloskovalivka.com

"Колос", який грає свій перший сезон у прем'єр-лізі України, підсилився легіонером Арні Вільхамссоном. Ісландець перейшов у клуб із села Ковалівка як вільний агент.

"Колос" на своєму офіційному сайті повідомив, що підписав контракт з ісландським атакувальним півзахисником.

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Угода розрахована до кінця наступного сезону. Також "колоски" повідомили, що це перший в історії клубу іноземний футболіст.

За "хліборобів" Арні виступатиме під 77 номером.

Відео першого інтерв'ю Вільхамссона в "Колосі"

Вільхамссон вже грав в Україні

Для 25-річного Вільхамссона український чемпіонат не є чужим. Атакувальний півзахисник провів пів року в одеському "Чорноморці".

Ісландець перейшов до "моряків" у лютому 2019 року на правах оренди й покинув команду на початку літа.

За цей час Арні встиг зіграти 14 матчів за одеський клуб у всіх турнірах. На рахунку Вільхамссона 7 голів. Новий сезон Арні розпочав у польському клубі "Термаліка".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Колос Трансфери
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