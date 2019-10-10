"Колос" просить УАФ скасувати червону картку у матчі з "Динамо": відео

Керівництво "Колоса" не має наміру залишити без уваги сумнівні рішення арбітра у матчі 10-го туру УПЛ.

"Колос" направив в УАФ офіційний лист, в якому просить скасувати червону картку захисника Максима Максименка, яку він отримав у матчі з "Динамо" (0:4).

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Також клуб з Ковалівки просить дати оцінку арбітру зустрічі Андрію Коваленку, який видалив Максименка і призначив пенальті, після того, як за версією ковальців, м'яч потрапив в обличчя гравцеві.



"Колос" відправив звернення в УАФ

На відеоповторі чітко видно, що м'яч потрапив в обличчя захиснику "Колоса". Клуб наполягає на скасуванні червоної картки Максименку.

"Колос" займає шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату України. Наступний матч підопічні Руслана Костишина проведуть на виїзді проти "Шахтаря" 18 жовтня.